¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎTVÊüÁ÷10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µ­Ç°¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸ -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-¡×(14,850±ß)¤ò¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µ­Ç°¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸ -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-¡×¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤è¤êÈ¯ÇäËÜ½ñÀÒ¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÎTV