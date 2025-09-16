「おはようございます。 ネコチャンと出会って3週間が経ちました。 捕獲しようとすると『シャー！』って言って威嚇してたネコチャンのBeforeAfter ←3週間前 今朝→」【写真】猫さん、こんなにお顔が変わりましたこんなコメントとともに投稿された2枚の写真が「X」で注目を集めました。向かって左の写真ではこちらをにらみつけつつ「シャー！」と威嚇する様子が、そして右の写真には香箱座りをしつつ穏やか