俳優業からの引退を表明していた92歳の名優マイケル・ケインが、ヴィン・ディーゼル主演の『ラスト・ウィッチ・ハンター2』で、カムバックを果たすことになりそうだ。【動画】マイケル・ケインが俳優人生最後に贈る感動の実話！映画『２度目のはなればなれ』予告編本作は、2015年に公開されたブレック・アイズナー監督によるアクションファンタジーの続編。マイケルは、不老不死の呪いをかけられた魔女ハンター（ヴィン）の