友人たちとの夏祭り、特別な思い出を作ろうと警察官風のコスチュームに身を包んだ男性Aさん。しかし、その楽しみは、祭りを巡回していた本物の警察官から「その格好は法律に触れる可能性がある」と言われたことで一変してしまう。警察官のコスプレをして街を歩く行為は、本当に法律違反なのだろうか。まこと法律事務所の北村真一さんに話を聞いた。 【写真】女性局アナが初コミケで綾波コス！ ー警察官のコスプレは