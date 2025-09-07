マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）が、2025年9月1日（月）から9月28日（日）まで「BARK JACOBS」を開催。大切なペットのポートレートを、人気イラストレーターがブランドのアイコンバッグに無料で描いてくれる特別なイベントです。表参道店やそごう横浜店、阪急博多店をはじめ、銀座三越や阪急うめだ本店などで行われるポップアップでも受注可能。ペットとの絆を表現してみませんか♡ 愛犬