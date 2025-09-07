【マーク ジェイコブス】ペットの似顔絵を描く「BARK JACOBS」開催

マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）が、2025年9月1日（月）から9月28日（日）まで「BARK JACOBS」を開催。大切なペットのポートレートを、人気イラストレーターがブランドのアイコンバッグに無料で描いてくれる特別なイベントです。表参道店やそごう横浜店、阪急博多店をはじめ、銀座三越や阪急うめだ本店などで行われるポップアップでも受注可能。ペットとの絆を表現してみませんか♡

愛犬家必見！「BARK JACOBS」とは

ザ クリスティーナ トート

価格：70,400円(税込)

ザ グラム ミラー サッチェル

価格：70,400円(税込)

ザ グラム ミラー ショルダー

価格：52,800円(税込)

「BARK JACOBS」は、マーク・ジェイコブス自身が愛する犬たちにインスパイアされて誕生したイベント。

今回参加するアーティストは、RICCO.氏、JOJO YAN氏、Ricacoの3名。それぞれ異なるタッチで、ペットの個性を表現してくれます。

定番に加え、2025年フォール新作「ザ クリスティーナ トート」（70,400円税込）や「ザ グラム ミラー サッチェル」（70,400円税込）、「ザ グラム ミラー ショルダー」（52,800円税込）も対象です。

DIOR新作「ディオール ヴォヤージュ」♡エレガンス漂う最新コレクションバッグ

ライブペイントや特別な受注も

9月14日（日）にはそごう横浜店にRICCO.氏が来場し、対象バッグを購入した方にライブペイントを実施。

写真での受注も可能なので、来店が難しい方でも安心です。バッグ1点につきペット1匹と名前を描いてもらえる仕様で、仕上がりは唯一無二。

ラージやミディアム、愛らしいミニサイズまで豊富に揃うので、デイリーから特別なお出かけまで幅広く活躍します。

ペットと一緒に楽しむ特別体験

「BARK JACOBS」は、ペットとの思い出をラグジュアリーなバッグに刻める貴重な機会。

対象の「ザ レザー トート バッグ」や「ザ グラム ミラー サッチェル」など人気シリーズに、世界でひとつだけのアートを描いてもらえます。

イベントは表参道店やそごう横浜店、阪急博多店のほか、銀座三越や阪急うめだ本店など各地のポップアップでも開催。期間は9月28日（日）まで。

ぜひこの秋に使ってみてください。