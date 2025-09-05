踏切内で車が急に右折し......。愛知県春日井市内の名鉄小牧線・春日井駅近くの踏切で、こんな珍事が発生し、電車が長時間ストップするアクシデントがあった。高齢ドライバーによる運転操作ミスが度々報じられているだけに、ネット上で注目を集めている。一体どんな状況で、こんなことになったのだろうか。「すごく落ち着いており、事の重大さにあまり気付いてない様子」シルバー色の乗用車が、踏切近くで線路をまたいで止まってい