メーガン妃のネットフリックス新番組「ウィズ・ラブ、メーガン」シーズン２は、８月２６日の配信開始後、米人気映画評論サイト「ロッテン・トマト」で多くの否定的なレビューに直面している。英紙エクスプレスが先日、報じた。同サイトは英語圏の映画やテレビ番組のレビューを集約する人気サイトで、視聴者が番組に対する率直な感想を共有している。総レビュー数ではなく肯定的なレビューを計測する独自の「トマトメーター」に