2日（火）猛烈な残暑で、関東では40℃に迫る暑さになりそうです。東北北部では大雨災害に警戒してください。＜2日（火）の天気＞低気圧が北海道を通過し、寒冷前線が渡島半島〜東北北部にのびています。前線周辺で雨が強まり、東北北部では非常に激しく降るところがありそうです。夜にかけて大雨となり、総雨量が平年の9月1か月分を上回るところがある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくださ