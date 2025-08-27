犬3匹のために購入したグッズを試着 思っていたものと違う商品に爆笑わんちゃんホンポ

犬3匹のために購入したグッズを試着 思っていたものと違う商品に爆笑

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • あるユーザーが、6種類のファッショングッズをInstagramで購入した
  • サイズが小さすぎてボタンが閉まらなかった、紫外線から目を守るサングラス
  • パーマおばさん風のかぶり物、犬の毛を収納できるキーホルダーなど
  • IDOG&ICATオリジナルペットウェア2025年秋冬コレクションを2025年8月20日より順次販売。冬のイベントにオススメの仮装ケープや豪華な着物・袴などフォトジェニックなウェア
    IDOG&ICATオリジナルペットウェア2025年秋冬コレクションを2025年8月20日より順次販売。冬のイベントにオススメの仮装ケープや豪華な着物・袴などフォトジェニックなウェア 2025年8月20日 10時0分
  • 三色のフェイスタオル
    超簡単に作れる！犬の『手作りおもちゃ』3選　愛犬が喜ぶ工夫や安全に遊ぶための注意点まで 2025年8月22日 17時0分
  • 【写真・画像】第5子出産の辻希美（38）、自分へのご褒美として妊娠中にハイブランドのバッグを購入「多分余裕で買えるのにめっちゃ喜んでるのかわいい」　1枚目
    第5子出産の辻希美（38）、自分へのご褒美として妊娠中にハイブランドのバッグを購入「多分余裕で買えるのにめっちゃ喜んでるのかわいい」ファン注目 2025年8月21日 8時32分
  • 俳優の小芝風花さんは8月21日、自身のInstagramを更新。手作りした編みバッグを披露しました。（サムネイル画像出典：小芝風花さん公式Instagramより）
    「ブランドバッグみたい！」小芝風花、手作り編みバッグに称賛の声！ 「めっちゃ器用ですごすぎます」 2025年8月21日 18時45分
  • 歌手の氷川きよしさんは8月24日、自身のInstagramを更新。脚の長さが際立つデニム姿を披露しました。（サムネイル画像出典：氷川きよしさん公式Instagramより）
    氷川きよし、脚長デニムコーデの圧巻スタイル披露！ 「五木ひろしさんから以前いただいた宝物」のTシャツも着用 2025年8月25日 18時30分

