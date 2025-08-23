¡ÖÈ¿Æü±Ç²è¡×¸ø³«¥é¥Ã¥·¥å¤È³°¸ò´´Éô¤Î¼ºµÓ8·î¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎ­·úÄ¶¡¦¶¦»ºÅÞÂÐ³°Ï¢ÍíÉôÉôÄ¹¤¬ÆÍÇ¡¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬¤¬Î®¤ì¤¿¡£ÊÆ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£Î­»á¤ÏÃÎÊÆÇÉ¤È¸À¤ï¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È²¦µ£¤Î³°Áê¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½¬¶áÊ¿Âè3´üÀ¯¸¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿Á¹ä¡¦³°¸òÉôÄ¹¤Î±ø¿¦Å¦È¯¤Ê¤É¡¢³°¸ò´´Éô¤Î¼ºµÓ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¸òÉôÌç¤Ç¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÎ­»á¤Î»ö·ï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉôÌçÆâ¤Î¸¢