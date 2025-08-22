世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト32人が出席した。東京都出身で法大在学中の島田涼花さん（19）は「幼いころから人の笑顔に触れるたびに自然と幸せを感じて、笑顔の力を感じてきた。まずは私から常に笑顔でいることを心がけ、『目的ある美』を通して、目の前の人だけでなく、すべての人が笑顔で幸せに生きられる世界を目