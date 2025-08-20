SHISEIDO（資生堂）2025年秋新作コスメ情報｜人気の「エッセンス スキン シリーズ」より、超微粒子の美容液パウダー『SHISEIDO エッセンス スキンセッティング パウダー』が9月1日（月）より発売されます。編集部が実際に使用したレビュー・口コミ、全3色のスウォッチも合わせてご紹介します。SHISEIDO（資生堂）2025年秋新作コスメSHISEIDO（資生堂）2025年秋新作コスメフェイスパウダーこんにちは、ふぉーちゅん編集部です。