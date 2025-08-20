ÂèÆó»Ò¡¦¤Ø¤¦¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Þ¥­¥Î¤µ¤ó¡£»º±¡¤òÂà±¡¤·¡¢2¿Í°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦¤¯¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö4¿Í²ÈÂ²¡×¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¼ÂÂÎ¸³¡£¥Þ¥­¥Î(@warabeams)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢¡ØÆó¿Í°é»ù¤Î¥­¥í¥¯¡ÙÂè21ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤¢¤ëÆü¡¢Çã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ë°ì¿Í¤Î½÷À­¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥Þ¥­¥Î¤µ¤ó¡£¤½¤Î½÷À­¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥­¥Î¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£