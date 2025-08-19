8月19日午前0時ごろ、札幌市手稲区稲穂5条2丁目にある稲穂見晴台公園でクマとみられる動物が目撃されました。イヌの散歩をしていた男性から「公園内が暗くてよく分からないが、ゴールデンレトリーバーよりも大きな4本足の動物を見た。クマかもしれない」という趣旨の通報がありました。警察によりますと、男性は公園の端から中央付近まで移動するクマ様の動物1頭を目撃したということです。通報を受けた警察が付