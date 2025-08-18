東京電力管内で停電が起きています。午後5時50分の時点で、東京都と埼玉県のおよそ5170軒となっています。▼東京都では練馬区でおよそ2250軒、清瀬市でおよそ1220軒。▼埼玉では入間市でおよそ450軒、狭山市でおよそ370軒となっています。東京電力は「落雷の影響なども含め、停電の原因を調査している」としています。