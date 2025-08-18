◇MLB ジャイアンツ7-1レイズ(日本時間18日、オラクル・パーク)MLBで外野フライを“膝キャッチ”する珍事が起こりました。このプレーを見せたのはジャイアンツのセンター、イ・ジョンフ選手。両チーム無得点で迎えた4回表、レイズはこの回先頭のヤンディ・ディアス選手が右中間へ大飛球を放ちます。この打球を追ったイ・ジョンフ選手はスライディングキャッチを試みますが、ボールはグラブをはじき外野にこぼれ落ちかけます。それ