ビル・ゲイツが韓国のバラエティ番組に出演することがわかった。【画像】“韓国のビル・ゲイツ”と結婚した人気女優8月18日、韓国tvNの『ユ・クイズ ON THE BLOCK』側は、ビル・ゲイツの出演を知らせた。マイクロソフトの共同創業者で世界的な富豪であり、慈善事業家でもあるビル・ゲイツは、技術革新と博愛を結びつけ、持続可能な変化を生み出している人物として知られる。ビル・ゲイツと『ユ・クイズ ON THE BLOCK』の出会いを実