◇女子プロゴルフツアーＮＥＣ軽井沢７２最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）首位で出た柏原明日架（２９）＝富士通＝が４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算１４アンダーでルーキーの寺岡沙弥香（２２）＝フリー＝を１打振り切り、涙の復活優勝を果たした。優勝直後の会見で離婚していたことを告白。シード落ち、私的スキャンダルもあった数年を経て、２０１９年マスターズＧＣレデ