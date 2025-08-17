Video: NASA Visualization Studio/Gizmodo 2024年7月1日の記事を編集して再掲載しています。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した星雲「創造の柱」。NASAがその詳細な3Dグラフィックスを公開しました。まるで、星雲の中を飛行しているようです。「創造の柱」とは？「創造の柱（Pillars of Creation）」とは、地球から6500光年ほど離れた“わし星雲”の一部であるガスと塵でできた巨大