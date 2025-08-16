腰痛の影響で７月３１日に登録抹消され、故障班でリハビリを行っていた巨人の吉川尚輝内野手が１６日、イースタン・西武戦（Ｇタウン）の試合前練習から２軍に合流。打撃、走塁、守備と一通りのメニューを消化した。シートノックでは二塁の守備に就き、軽快な動きを披露。「もうだいぶいい感じ。あとはゲームに出たり、そこで確認するだけだと思うので。練習では１００％でできている」と順調な回復ぶりを示した。桑田真澄２軍