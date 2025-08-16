序盤の失点が響いて敗れた中、５番・三塁でスタメン出場した楽天のマイケル・フランコ内野手が昨年７月１５日の日本ハム戦（エスコン）以来、自身２度目の２打席連続本塁打と１人気を吐いた。４回１死の第２打席は１３６キロのシュートを左中間へ５号ソロ。６回の先頭打者での第３打席は１２６キロのカットボールを左翼席へ６号ソロを放った。いずれも加藤の初球をたたいた一打に「初球を狙っていたわけではなく、自分が打てる球