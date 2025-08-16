親子であってもいつでも必ず仲がいいわけではありません。今回の投稿は、娘さんと旦那さんの関係がうまくいっていないとのママからの悩みです。『娘と旦那がうまくいっていない。どうにか仲よくなってほしくていろいろ頑張ったけれど、旦那に「ムリ」と言われてしまった。母に相談したら「あなたがしているのは、仲よしごっこだよ」と言われた。私が間違っているの？』投稿者さんによれば、旦那さんは「娘が自分に似ているのがイヤ