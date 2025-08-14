米国テキサス州ダラス市の病院で手術ヤクルトは14日、ドミンゴ・サンタナ外野手が右肘手術を受けたことを発表した。今季中の再来日の予定はないとした。昨季は出塁率.399で最高出塁率のタイトルを獲得したサンタナは、今季は60試合に出場し、打率.274、3本塁打、15打点をマークした。しかし、6月27日に抹消されると、以降は1軍出場はなかった。2021年からヤクルトに加入し、1年目は日本一に貢献。2022年は故障離脱したものの