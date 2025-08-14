Image: Ninja Labs おやおや？ この名前、このルックスは？最新の噂だと、9月9日に発表説が流れているiPhone 17シリーズ。注目ポイントは多々ありますが、特に今年注目されそうなのがデザイン、ルックスの話。今回大きくデザインが変更されるという説があります。まだどれも噂やリーク話なので、信憑性は…ですが、情報の確度が上がりそうな新たなネタをまさかの場所から仕入れてきました。