モンゴメリー監督代行「（勝ちたい）欲望は変わらない」【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われるエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。エンゼルスのレイ・モンゴメリー監督代行は最大級の警戒をした。大谷との対戦を前に、「（選手たちは大谷）以外の選手と対戦するときと、同じような心境か分からない。（大谷は）他の