モンゴメリー監督代行「（勝ちたい）欲望は変わらない」

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間14日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われるエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。エンゼルスのレイ・モンゴメリー監督代行は最大級の警戒をした。

大谷との対戦を前に、「（選手たちは大谷）以外の選手と対戦するときと、同じような心境か分からない。（大谷は）他の選手ができないことをできると証明したからね。才能に溢れていて、唯一無二の選手だ。でも、準備、競争心、（勝ちたいという）欲望は（いつもと）変わらない」と語る。投手としての印象には「うーん。彼がやること全てにおいて、いい思い出がない」と“お手上げ”の様子。「対策を立てるのは難しいからね」と苦笑いだった。

2022、2023年はエンゼルスでコーチとして選手の大谷を見てきた。「幸運なことに何年も近くで、彼の準備を目撃することができた。準備がより入念になったかは分からないけど、うちの選手は（大谷が準備に余念がないことを）知っているし、どういう戦いになるか理解している」と敬意を表しつつ、「このシリーズで登板した2投手（山本、シーハン）も（大谷と）同じくらい才能がある選手だったし、彼らも私たちと同じくらい準備をしていた」と話した。

また大谷の凄さについて聞かれると「まずは身体能力。大きくて、強い。そして、武器となる球種が複数ある。しかも、その全てを使ってくる上に、打者の癖やスイングなどを調べている。試合中に気が付いたことも利用してくる。準備の面で見逃していることはない」と賛辞を惜しまなかった。

チームは2連勝と最高の状態で大谷を迎え撃つ。「シリーズを勝ち越せるのはいつだってグレートだ。（エンゼルスが2連勝しているといことは）間違いなくショウヘイにとってもモチベーションになるだろう。彼が以前ここにいたから知っているけど、チームが調子を落としていてマウンドにいる時、1人でなんとかしようとしていた。だから（攻略の）チャンスはあった。（何とかしようと）やりすぎて、早めに降板してくれることを願っている」と青写真を描いた。（Full-Count編集部）