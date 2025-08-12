総合格闘家の高須将大（しょうた）さん（32）が、2025年8月9日にXを更新。「今が全盛期」という肉体を披露した。「ステージ4bの癌になったけど今が全盛期です」高須さんは2012年に格闘技を始め、16年にプロデビュー。17年3月にはプロ初勝利を収めたが、6月に肝臓がんが発覚し開腹手術を行った。9月にはステージ4と、余命3か月と宣告されたが、治療を経て18年4月に格闘技復帰。その後も再発がありながら、懸命な治療の甲斐あって、