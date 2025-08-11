奈良市議のへずまりゅう氏が１１日、Ｘを更新。市議会で居眠り議員がいた場合「見つけ次第、叩き起こしてＳＮＳで公開します」とつづった。へずま氏は「残念ながら奈良市議の中にも議会中に居眠りをする議員がいるようです」と切り出し「言っておきますが見つけ次第叩き起こしてＳＮＳで公開します」と宣言。その理由について「血税をもらって働いていることを理解し感謝するべきだ」と説明。「自分が在籍する４年間は緊張感