¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î£±£¶¡¦£µ¡×¡Ê£±£°Æü¡¢ÅÔÆâË¿½ê¡ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢£¹Æü¤Ï¸ø³«·×ÎÌ¤È²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤»¡¼¤ä¤Ïº´¡¹ÌÚ£Ë£É£ÄÉö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥­¥Ã¥¯Àï¤ËÄ©¤à¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥­¡¼¥é¤ÇÅ¥¿ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬½Ð¤Æ¡¢Ä«ÁÒ¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¡¼¤ä¡£º´¡¹ÌÚ¤«¤é¤âÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö·ë²Ì½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅÇ¤­¼Î¤Æ¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ°û¤ó¤À