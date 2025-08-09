ユニ・フード(千葉県印西市)は、納豆のたれ・からしなどの液体小袋調味料に特化した食品メーカーだ。1858年に千葉県船橋市で創業し、菜種やからし種の集荷や搾油、販売業を行っていた。1965年に設立し、当時は粉がらしが一般的だった中、練りからしをフィルムでパックした製品を研究・開発した。小袋充填技術が確立されていなかった時代のため、充填機械から同社で独自に開発し、練りからしの風味を長期間にわたって保持できる小袋