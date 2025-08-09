◆米大リーグドジャース５―１ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ベッツ内野手（３２）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「２番・遊撃」で先発出場。５回に決勝の１２号逆転２ランを放つなど２安打３打点でチームの勝利に貢献した。１点を追う５回。右中間へのエンタイトル二塁打を放った１番・大谷を塁に置き、ベッツが打席へ。通算２１８勝右