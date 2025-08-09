プロボクシングの世界主要４団体の一つ、ＷＢＣは９日までに最新の世界ランキング（８月８日付）を発表。中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が王者に君臨するバンタム級（５３・５キロ以下）で元ＷＢＣ世界同級暫定王者の井上拓真（大橋）が７位から２位にランクアップした。井上は元ＷＢＡ世界同級正規王者で、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟。拓真は７日発表のＩＢＦランキングでも４位に