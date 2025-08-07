YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で「Jリーグの未来は？」企画を配信。海外移籍の“”でタレントの流出が止まらないなか、このリーグは今後どうなっていくのかという話題に反応した視聴者がそれぞれの私見をコメント欄に述べている。「ドイツW杯の時に海外組は片手で数えられるくらいしか居なかった時代を思えば、凄い時代になりましたね」「選手の海外流出の流れはこれからも加速すると思います。なぜなら選