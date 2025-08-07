「Jリーグの未来は？」投稿に反響「日本代表に一定割合とか国内の選手を入れる決まりに」「欧州に安易に行き過ぎの印象はあります」
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で「Jリーグの未来は？」企画を配信。海外移籍の“嵐”でタレントの流出が止まらないなか、このリーグは今後どうなっていくのかという話題に反応した視聴者がそれぞれの私見をコメント欄に述べている。
「ドイツW杯の時に海外組は片手で数えられるくらいしか居なかった時代を思えば、凄い時代になりましたね」
「選手の海外流出の流れはこれからも加速すると思います。なぜなら選手自身が行きたがっているから」
このように過去とは違って「時代が変わった」との意見もあれば、「こんなに流出してるのに、海外との移籍金収支がマイナスなところが問題らしいな」との問題提起もある。
またヨーロッパでの失敗例をベースに「全く通用せずに帰国している選手が多いのも事実。Jリーグ経由せずに海外移籍した選手なんてほぼ全てが失敗と言えるほどの悲惨さだしマイナス面も考えるべき」「欧州に安易に行き過ぎの印象はありますね、ベルギーに行ってその後パッとしない選手も増えてきて」との見解もあった。
Jリーグの改革案として以下のようなアイデアもあった。
「ヴィッセルの三木谷さんも言ってたけど日本代表にある程度一定割合とか国内の選手を入れる決まりにした方がいいと思いますね。若手枠じゃなくてベテランの即戦力で。今だったら中山雄太とか鈴木優磨みたいな欧州経験者がいいと思います。
どうしてもビッグクラブ行きたいとかプレミアリーグでプレイしたいとかで欧州に行きたいっていうのはわかるんですけどそうじゃないのに日本代表になるために欧州に行くみたいな選手が多いのは違和感あります。日本代表になるためにJリーグに帰ってくるみたいな選手がいていいと思いますね」
こうした意見が今後リーグ戦でどう反映されていくのか。運営側のアクションが重要になる。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
