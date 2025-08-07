歌手の工藤静香さん（55）が2025年8月7日にインスタグラムを更新し、ステージ上である「ミス」をしてしまったことを明かした。「なにも言えないんだけど...」工藤さんは7日に「！！確認！！大阪のステージでの出来事でした」とつづりつつ、インスタグラムに動画を公開。スタッフとお喋りをしている動画となっていたが、その中で工藤さんは、「口の中が焼けてるのよ。上顎の皮が全部めくれてて、なんか痛いなと思ってた」と明かした