歌手の工藤静香さん（55）が2025年8月7日にインスタグラムを更新し、ステージ上である「ミス」をしてしまったことを明かした。

「なにも言えないんだけど...」

工藤さんは7日に「！！確認！！大阪のステージでの出来事でした」とつづりつつ、インスタグラムに動画を公開。スタッフとお喋りをしている動画となっていたが、その中で工藤さんは、「口の中が焼けてるのよ。上顎の皮が全部めくれてて、なんか痛いなと思ってた」と明かした。

驚いたスタッフがその理由を聞くと、工藤さんは苦笑いしながら「ステージドリンク」と説明。ドリンクは工藤さん自身が作っているといい、「（文句は）なにも言えないんだけど」と言いつつ、ストローでドリンクを飲んだ際に火傷してしまったと説明していた。

もともと工藤さんは熱めのステージドリンクを好んで作っていたとのこと。しかし、この日は「（温度を）確認しないで入れちゃった」「火傷するくらい熱かったんだと思う」と言い、ステージで飲んだ際に異様な熱さに気づいたものの、曲が始まってしまうためなにも言えず、「上顎を捨てた」と冗談交じりに話していた。

「いつもの確認！皆さんも気をつけてください！」

また、工藤さんはテキストで、「いつもの事、いつも確認していること。いつもの事がいつものようにできない事がある。できないのではなくしなかったのです」と自戒をつづり、「いつもやっている確認。これは絶対に飛ばしてはいけない事！と思った出来事でした」と明かした。

なお、「数日経った今日も、上顎が痛いです」とのこと。「いつもの確認！皆さんも気をつけてください！私も気をつけます」と呼びかけていた。

このポストに工藤さんの元には、「確認大事...。耳が痛いです」「まさか、そんな事が起きていたとは」という声が集まっていた。