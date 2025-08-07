ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 信号機の老朽化はなぜ進む？更新に多額費用や地域差も生じる現実 交通事故 警察庁 LED 時事ニュース 日テレNEWS NNN 信号機の老朽化はなぜ進む？更新に多額費用や地域差も生じる現実 2025年8月7日 12時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 全国の信号機の老朽化が進んでいると日テレ記者が解説した 専門家は、信号制御機の老朽化率に地域差が生じる背景に言及 更新は原則として都道府県警の経費で実施されるためだと説明した 記事を読む おすすめ記事 宮崎県都城市議、窓口の呼び鈴連打し大声でどなる…パワハラ疑いで市が議会に事実確認申し入れ 2025年8月6日 7時34分 なぜか住宅着工戸数が減り続けている背景事情 2025年8月7日 11時0分 橋下徹氏「自民党の政治家みんな出てきて謝らないとね」政府のコメ需要見通し誤りに苦言「日本の悪い部分」 2025年8月6日 16時8分 事故多発｢名阪国道｣超危険なのに"中途半端"な訳 2025年8月7日 6時35分 全国平均よりガソリン１０円高い長野県、ＧＳカルテル排除命令へ…公取委が石油組合支部に 2025年8月6日 2時0分