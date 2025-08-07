きょう午前、群馬県渋川市の化学工場で機械が爆発し、20代の男性作業員が死亡しました。きょう午前4時半すぎ、渋川市渋川にある「関東電化工業」の社員から、「建物からオレンジ色の火が出ている」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、工場内にある「三フッ化窒素」を製造する機械が爆発したということです。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、作業員2人が病院に運ばれ、その後、20代男性の死亡が確認されま