「年収1,000万円超」と聞けば、誰もが「余裕のある暮らし」を思い浮かべるかもしれません。しかし、実際の家計の現場では、そのイメージと現実の間に大きなギャップが広がっています。教育費や生活コストが高騰する今、「高収入」とされる家庭が直面するリアルな課題とは。大学受験に向けて予備校に通いたい高3の息子都内の高校に通う田中佑都さん（18歳・仮名）は、大学受験を控える高校3年生。志望校は、国内でもトップクラスの