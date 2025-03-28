本拠地タイガース戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、タイガースとの本拠地開幕戦を迎えた。5回にテオスカー・ヘルナンデス外野手が逆転3ラン。生還した大谷翔平投手もピョンピョン飛び跳ねて歓喜した。1-2で迎えた5回2死一、二塁の場面。ヘルナンデスが昨季のサイ・ヤング賞左腕スクーバルを捉えた。初球96.6マイル（約155.5キロ）のフォーシームを弾き返し、中堅への逆転3ラン。二塁にいた大谷は生還後、笑顔