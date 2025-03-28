シンプルコーデになりがちな忙しい日も、一枚でコーデが決まる華やかトップスがあればグッとおしゃれに。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた「主役級トップス」をご紹介します。ZARAらしいひと癖あるシルエットやディテールは、周囲と差をつけおしゃれ度アップすること間違いなしかも。40・50代女性が頼れる優秀アイテムを2点厳選したので、ぜひチェックして。 一枚で即こなれる大人のサマ見えトップス