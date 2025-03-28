同窓会で級友たちと久々の再会。そこで、今なお羨望の眼差しを送られる「あの同級生」の話題が語れることもしばしば。同級生たちの誇りとして順当にキャリアを重ねているケースもあれば、そうでない場合も珍しくはありません。エリート官僚になった同級生、羨望の眼差しが向けられたが…春、卒業シーズンですが、それとともに、「3年のときの担任が定年を迎えるから」などと、同窓会が企画される時期でもあります。近況報告をする