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カズレーザー「1億円」もらわないとやらない仕事を明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • カズレーザーが27日までにYouTube動画で、「24時間テレビ」に触れた
  • マラソンのギャラがもらえないという説には「冗談じゃねえよ！」と言及
  • ギャラが1億円だった場合について問われると「余裕でやりますよ」と答えた
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