石破首相の商品券配布を巡り、国民民主党の榛葉幹事長は21日、「どう見ても自民党内から鉄砲玉を撃たれている」などと述べた。記者会見で榛葉氏は、商品券配布を巡る情報が石破首相の「身内から出ている」と述べ、「どう見ても党内から、後ろから鉄砲玉を撃たれている」と指摘した。そして、「かつて私が尊敬する政治家から『政治には正面の理、側面の情、背面の恐怖がある』と教わった」として、「今の内閣は、背面が恐怖ではない