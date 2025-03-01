初回の先頭打席でいきなり左翼席に運ぶ【MLB】ドジャースエンゼルス（日本時間1日・アリゾナ）いきなりの衝撃弾に日米が度肝を抜かれている。ドジャース大谷翔平投手は28日（日本時間3月1日）、アリゾナ州グレンデールで行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場した。花巻東の先輩でもある菊池雄星投手を相手に、いきなり左越えソロを放った。0-0の初回無死、フルカウントから6球目の外角高め93.