歌手の田原俊彦さんが、2月28日に64歳の誕生日、「“トシ“明け」を迎えるにあたり、「踊る パワースポット！“田原俊彦“ 2025年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」を行いました。 【写真を見る】【田原俊彦】来月“おじいちゃん“に娘婿・高良健吾は「真面目そうなイイ男」2025年も「日本中を元気に」ド派手に輝くジャケット姿で登場した田原さんは、ステージに登壇すると“こんにちはー！元気ですかー？！“と、