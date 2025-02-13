ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年2月13日、東京大学外国人留学生に投入される税金を巡り、「日本人の馬鹿に金かけるよりはよっぽどマシだろ」との見解をXで示した。「ほんと日本人の馬鹿ってのはつける薬がねーな」この日、大学受験に関するエピソードをXに投稿していた堀江氏。「半年くらい過去問中心にやったくらいで東大現役で受かった」と語ると、堀江氏と一般人の能力には違いがあるのではないかという趣旨の指摘