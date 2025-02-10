トランプ大統領は、各国がアメリカ製品に課している関税をアメリカ側も同じように課す「相互関税」の導入を11日にも表明すると明らかにしました。日本にも影響が及ぶ可能性が出ています。◇一挙手一投足が注目されるトランプ大統領。9日は現職大統領として初めてアメリカンフットボール「スーパーボウル」をスタジアム観戦。移動中には…トランプ大統領「私たちは今まさに“アメリカ湾”の上空を飛んでいます。これはスーパ