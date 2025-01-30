米ホワイトハウスのレビット報道官＝２８日/Chip Somodevilla/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）米ホワイトハウスのレビット報道官は２８日、トランプ政権が発足してから初めての記者会見を開き、トランプ大統領が「途方もない税金の無駄遣い」を阻止したと発表した。同氏によると、政権は対外援助一時停止措置を利用して「パレスチナ自治区ガザ地区で配布するコンドームに５０００万ドル（約７８億円）の税金が使われようとしてい